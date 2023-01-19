Булыкин: «Локомотиву» стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов, у которых горят глаза»
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный интерес москвичей к защитнику бельгийского «Стандарда» Ноэ Дюссену.
«Не знаю, кого там планирует клуб приобретать, но уверен, что можно найти и российских игроков на позицию центрального защитника. «Локомотиву» стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов, у которых горят глаза», — цитирует Булыкин «РБ Спорт».
Трансферная стоимость 30-летнего игрока — 1 миллион евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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|
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|
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|
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|3
|4
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|3
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|3
|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
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