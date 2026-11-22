Шварц после ничьей «Динамо» с «Краснодаром»: «Люблю Глебова! Он оказывает давление и дает нам постоянный импульс»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы после ничьей в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

Бело-голубые играли в меньшинстве с 44-й минуты после удаления Максима Осипенко.

— Против Кордобы было особое задание?

— Мы бились сегодня и продолжали играть. Мы разбирали Кордобу. Это отрабатывали и теоретически, и на тренировках. Все три защитника по нему хорошо отработали. Глебов тоже сегодня отпахал. Он оказывает давление и дает нам постоянный импульс. Я люблю Глебова! (Сказал по-русски.)

— Сколько процентов дадите на чемпионство?

— Сконцентрироваться надо на следующей игре. Будем готовиться к «Факелу», который будет у нас уже в четверг, — сказал Шварц на пресс-конференции.

Также главный тренер «Динамо» ответил на вопрос о состоянии нападающего Константина Тюкавина, которого заменили во втором тайме.

— Травма Тюкавина. Что с ним?

— Его надо было немного поберечь. Костя крепкий парень и большая личность. Надеюсь, что он не выпадет надолго.

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.