«Динамо» — «Краснодар»: Осипенко получил красную карточку

Защитник московского «Динамо» Максим Осипенко получил красную карточку в домашнем матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

Встреча проходит в Москве.

На 45-й минуте футболист сфолил на нападающем гостей Джоне Кордобе, лишив его явной возможности забить гол. Главный арбитр Кирилл Левников принял решение об удалении после просмотра видеоповтора.

Бело-голубые остались в меньшинстве при счете 1:1.