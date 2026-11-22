Воробьев — о матче с «Динамо»: «Сегодняшний результат — это упущенная возможность»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:1).

— Как прокомментируете итог матча?

— Не использовали свои моменты. Расстроены. Сегодняшний результат — это упущенная возможность.

— Как себя чувствуете в «Краснодаре»?

— Полностью привык к требованиям,.

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.