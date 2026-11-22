Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Не хочу комментировать слова Карпина о недоверии к клубам»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о недоверии к клубам РПЛ в вопросе здоровья игроков национальной команды.

Ранее Карпин выразил недовольство выходом на поле защитника «Динамо» Максима Осипенко, который по медицинским показаниям не попал в итоговый состав сборной, в товарищеском матче бело-голубых. Экс-тренер «Динамо» заявил, что клубам не всегда можно доверять в вопросе состояния игроков.

— Как прокомментируете слова Карпина о недоверии к клубам?

— Не хочу это комментировать. Мы все подробно предоставили РФС. После матча Осипенко тоже отчитывались перед РФС о состоянии Максима. Странно было, что были опубликованы документы. Об этом мы также написали в РФС, о необходимости проверки. Но версии строить не буду.

— Доверяете ли вы Карпину и сборной?

— Коллеги, Максим восстанавливался. Матч с любительской командой был частью этого восстановления. Повреждение Максим получил в матче с Нигерией. Он восстанавливался между двумя этими паузами.