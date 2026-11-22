«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» встретятся в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за ключевыми событиями матча «Динамо» Махачкала — «Спартак», статистикой и результатом игры можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 16.25 мск. Онлайн-показ матча также предусмотрен на сайте matchtv.ru. Просмотр платного телеканала осуществляется по подписке.

Махачкалинское «Динамо» в предыдущем туре на выезде обыграло «Балтику» (1:0), прервав серию из двух поражений подряд в чемпионате. Команда набрала 16 очков в 14 матчах и после субботних встреч 15-го тура располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.

«Спартак» в 14-м туре дома победил «Акрон» (2:1). Ранее красно-белые разгромили «Локомотив» (4:0). После 14 встреч команда набрала 29 очков и занимает третью строчку, отставая от лидирующих «Зенита» и «Динамо» на два очка.