Семин о пенальти в матче ЦСКА — «Ахмат»: «Не понимаю, когда назначаются 11-метровые. С ВАР все стало хуже»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о назначенном пенальти в матче 15-го тура между ЦСКА и «Ахматом» (1:2) в ворота армейцев.

На 48-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота москвичей после того, как защитник красно-синих Даниил Круговой уронил нападающего грозненцев Георгия Мелкадзе в своей штрафной. Перед этим Мелкадзе толкнул Кругового — после этого защитник в падении зацепил бутсой ногу форварда, и тот упал следом.

«Я вообще не понимаю, когда пенальти назначают, в каких случаях их ставит арбитр. Раньше все было понятно, болельщики всегда понимали и видели с трибун. А сейчас, с ВАР, все стало хуже. Тяжело разобраться с этими пенальти. Я их не понимаю», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Ахмат» благодаря победе поднялся на 11-ю строчку с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Зенитом», а «Ахмат» встретится на выезде с «Балтикой».