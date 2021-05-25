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Лантратов признан лучшим футболистом мая в РПЛ

12:20
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Вратарь «Химок» Илья Лантратов признан лучшим футболистом РПЛ в мае, информирует сатрница лиги «ВКонтакте».

В голосовании участвовали болельщики и эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер». Лантратов был выбран лучшим игроком месяца экспертами РПЛ.

Болельщики проголосовали за форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, а эксперты телеканала назвали лучшим игроком нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Если мнения экспертов и болельщиков разделились, право решающего голоса остается за экспертами РПЛ.

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