Лантратов признан лучшим футболистом мая в РПЛ
12:20
Вратарь «Химок» Илья Лантратов признан лучшим футболистом РПЛ в мае, информирует сатрница лиги «ВКонтакте».
В голосовании участвовали болельщики и эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер». Лантратов был выбран лучшим игроком месяца экспертами РПЛ.
Болельщики проголосовали за форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, а эксперты телеканала назвали лучшим игроком нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Если мнения экспертов и болельщиков разделились, право решающего голоса остается за экспертами РПЛ.
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