Гендиректор «Динамо» Пивоваров о ничьей с «Краснодаром»: «Футбол фактически был прекращен судьей»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил эпизод с удалением защитника Максима Осипенко в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

На 44-й минуте арбитр Кирилл Левников после вмешательства ВАР удалил Осипенко за фол на Джоне Кордобе.

— Ваше мнение по красной.

— По красной еще посмотрим. В игре казалось, что ее нет. Но судья поменял решение после просмотра ВАР. По игре, конечно, обидно, что так вышло. Футбол фактически был прекращен судьей, — сказал Пивоваров.

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.