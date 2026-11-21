Тренер ЦСКА Игдисамов: «На игру с «Ахматом» повлиял пенальти, которого не было. Очень странное назначение»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги матча против «Ахмата» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

— Первый тайм оценю положительно. Играли хорошо, ничего не дали создать у своих ворот, сами создавали моменты. Был чистый выход один на один, который нужно было реализовывать. В целом доставляли мяч в штрафную.

После перерыва на игру повлиял пенальти, которого, я считаю, абсолютно не было. Очень странное назначение. Когда пропускали второй гол, понятно, что мы ошиблись, здесь вопросов нет. Но по пенальти очень большие вопросы. Считаю, что он повлиял на игру. Я сейчас пересмотрел. По моему мнению, это абсолютно не пенальти, — сказал Игдисамов в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.