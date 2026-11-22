Слуцкий — о комментаторстве: «Буду продолжать заниматься этим»

Российский тренер Леонид Слуцкий в разговоре с «СЭ» рассказал о своей работе комментатором.

«Мне всегда было интересно комментировать, и у меня уже есть достаточно богатый опыт. При этом я все равно немного считаю себя самозванцем. Но я буду продолжать комментировать, на следующей неделе должен работать на матче Лиги чемпионов. Если на «Первом канале» будут еще какие-то футбольные поединки, то я с радостью готов продолжить сотрудничество», — сказал Слуцкий «СЭ».

Последней командой 55-летнего российского специалиста был «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий работал в китайском клубе с декабря 2023 года по август 2026 года, дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером чемпионата страны.