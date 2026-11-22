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Сегодня, 00:15
«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 15-го тура чемпионата России.
«Динамо» — «Краснодар»: потери
«Динамо» не поможет дисквалифицированный полузащитник Артур Гомес, который получил две желтые карточки в игре 14-го тура с «Факелом» (2:1). Под вопросом участие в матче защитника Максима Осипенко.
У «Краснодара» из-за травмы может пропустить матч полузащитник Никита Кривцов.
«Динамо» — «Краснодар»: личные встречи
Команды провели между собой 38 матчей во всех турнирах. «Краснодар» одержал 19 побед, «Динамо» — 11, еще восемь встреч завершились вничью.
В нынешнем сезоне бело-голубые не проигрывали дома в РПЛ: шесть побед и одна ничья в семи матчах. Единственный раз москвичи потеряли очки в 1-м туре против «Крыльев Советов».
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар»
Игру «Динамо» — «Краснодар» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Краснодар»
Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 22 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало игры — в 14.00 мск.
В воскресенье, 22 ноября, «Динамо» в центральном матче 15-го тура РПЛ примет «Краснодар».
«Динамо» (31 очко) занимает второе место. После поражения «Зенита» в Казани бело-голубые могут единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата России, если не проиграют «быкам».
«Краснодар» в заключительном туре перед паузой на матчи сборных наконец-то прервал свою безвыигрышную серию и победил дома ЦСКА (4:2). «Быки» с 26 очками занимают четвертую строчку.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, ВАР — Артур Федоров, АВАР — Павел Шадыханов. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3