«Динамо» — «Краснодар»: личные встречи

Команды провели между собой 38 матчей во всех турнирах. «Краснодар» одержал 19 побед, «Динамо» — 11, еще восемь встреч завершились вничью.

В нынешнем сезоне бело-голубые не проигрывали дома в РПЛ: шесть побед и одна ничья в семи матчах. Единственный раз москвичи потеряли очки в 1-м туре против «Крыльев Советов».