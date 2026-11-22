Николаев назвал очевидным эпизод с удалением Осипенко в матче «Динамо» — «Краснодар»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об удалении защитника «Динамо» Максима Осипенко в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

На 44-й минуте арбитр Кирилл Левников после вмешательства ВАР удалил Осипенко за фол на Джоне Кордобе.

«Очевидный эпизод. Уверен, что в нем должны были разобраться арбитры, не прибегая к помощи ВАР. Если Кирилл Левников и был довольно далеко от момента и погодные условия наложили свой отпечаток, то его постоянный помощник Андрей Веретешкин должен был подсказать Кириллу в этой ситуации. Потому что Кордоба успевает прокинуть мяч, опередить Осипенко, который несколько замешкался. Соответственно, защитник «Динамо», не попадая по мячу, попадает по ноге Кордобы, у которого есть реальная возможность убежать один на один. Это очевидное лишение явной возможности забить гол», — сказал Николаев «СЭ».

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.