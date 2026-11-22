«Динамо» в меньшинстве сыграло вничью с «Краснодаром» и вышло на первое место в РПЛ

Московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве.

На 12-й минуте счет открыл нападающий гостей Джон Кордоба. На 27-й минуте ответный гол забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев.

На 45-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко получил красную карточку за фол на Кордобе, лишив его явной возможности забить гол. Главный арбитр Кирилл Левников принял решение об удалении после просмотра видеоповтора.

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.

В следующем матче «Динамо» 26 ноября примет «Факел» в FONBET Кубке России, а «Краснодар» 25 ноября сыграет на выезде с «Ахматом».