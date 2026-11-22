Шварц: «Не хочу комментировать судейство. Не хотим, чтобы судьи помогали «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил судейство в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

Бело-голубые играли в меньшинстве с 44-й минуты после удаления Максима Осипенко.

— Что разочаровало в игре? Получили желтую.

— Не хочу комментировать судейство. Наша игра заслуживает уважения. На табло счет 1:1, мы заработали очко. Ощущение и чувство сегодня после матча это то, что мы стремимся сделать. Это наша идентичность. Если говорить о красной, то может быть она была. Но я бы предпочел говорить о качестве игры, которое показала наша команда.

— Стоит ли уменьшить споры с судьями? Они не будут помогать «Динамо».

— Мы не хотим, чтобы судьи нам помогали. Нам это не нужно. Обе команды сегодня показали хорошую борьбу, играя на полном стадионе. Нельзя говорить о какой-то несправедливости. Конечно, нам не хочется играть в меньшинстве.

— Что скажете про Лунева? Отлично спасал команду.

— Андрей — отличный голкипер. Он нас спасает, но я бы хотел отметить, что он помогает команде не только на поле, но и в раздевалке. Это потрясающая личность.

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.