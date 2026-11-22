Николаев считает, что арбитру не следовало назначать пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Ахматом»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение судьи Артема Чистякова назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

На 48-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота москвичей после того, как защитник красно-синих Даниил Круговой уронил нападающего грозненцев Георгия Мелкадзе в своей штрафной. Перед этим Мелкадзе толкнул Кругового — после этого защитник в падении зацепил бутсой ногу форварда, и тот упал следом.

Чистяков изначально не зафиксировал фол, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода назначил пенальти.

«На мой взгляд, это абсолютно игровой эпизод, когда не было необходимости вмешательства ВАР. Тем более что главный судья видит эпизод хорошо, просматривает, сам принимает решение. Интересно было бы послушать их коммуникацию с ВАР.

Но для меня, как и, наверное, для большинства специалистов, это игровой эпизод, когда необходимо было продолжить игру, что первоначально Чистяков и сделал», — сказал Николаев «СЭ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Ахмат» благодаря победе поднялся на 11-ю строчку с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Зенитом», а «Ахмат» встретится на выезде с «Балтикой».