«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Даку и Солари выйдут с первых минут, Барко — вне заявки

Махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 16.30 мск.

«Динамо» Мх: Магомедов, Зинович, Аларкон, Алибеков, Махамаджонов, Сундуков, Апшацев, Кузяев, Глушков, Джавад, Агаларов.

Запасные: Карабашев, Волк, Ахмедов, Кагермазов, Джабраилов, Александров, Смелов, Ражаб, Хубулов, Лесовой, Сердеров, Миро.

«Спартак»: Помазун, Бабич, Парада, Ву, Литвинов, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Умяров, Даку, Солари.

Запасные: Довбня, Егоров, Джику, Денисов, Саусь, Пруцев, Мартинс, Полех, Сорокин, Массалыга, Зиньковский, Угальде.