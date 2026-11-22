Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Первое место — промежуточный результат. Нужно сыграть второй круг еще лучше»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после ничьей с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ ответил на вопрос о лидерстве команды в турнирной таблице после 1-го круга.

— По итогам первого круга вы идете на первом месте. Какие впечатления?

— Это промежуточный результат. Нужно сыграть следующий круг еще лучше.

— Как прокомментируете идею о расширении РПЛ?

— Не могу сказать, что материал плохо подготовлен. Но голосования сейчас не будет. Возможно, будет привлечение внешнего консультанта к рабочей группе, которую еще нужно создать. Но такое предложение о реформе не может быть выполнено краткосрочно. Я за то, чтобы в календаре было больше игр. Ресурс календаря еще не исчерпан. Вопрос не ставится о том, чтобы сделать это в текущем сезоне. Газизов сказал, что на это потребуется пара лет, — сказал Пивоваров.

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.