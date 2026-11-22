Барко из-за микроповреждения пропускает матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

В пресс-службе «Спартака» рассказали о причинах отсутствия полузащитника Эсекьеля Барко в заявке на матч с махачкалинским «Динамо» в 15-м туре РПЛ.

— Барко пропускает матч из-за микроповреждения. Тренерский штаб решил поберечь футболиста, — говорится в сообщении пресс-службы.

Матч пройдет в Махачкале в воскресенье, 22 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

В этом сезоне Барко провел 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. В октябре полузащитник продлил контракт с красно-белыми до 2030 года.

Перед матчем «Спартак» с 29 очками занимает третье место в РПЛ. «Динамо» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.