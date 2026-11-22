В воскресенье, 22 ноября, «Спартак» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче 15-го тура премьер-лиги.

Осенью команды следуют противоположными курсами. У «Спартака» в семи последних турах пять побед при одной ничьей и одном поражении. Причем проигрыш пришелся на принципиальное дерби с ЦСКА (0:2).

У «Динамо» в семи последних играх чемпионата пять поражений при одной ничьей и одной победе. Болельщиков махачкалинцев обнадеживает, что выигрыш пришелся на последний 14-й тур — на выезде была обыграна крепкая «Балтика» (1:0).

В этом сезоне махачкалинцы и спартаковцы еще не играли. Последняя игра соперников прошла в Каспийске 17 мая 2026 года, когда в рамках РПЛ была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Потеря очков в этой игре лишила «Спартак» бронзовых медалей чемпионата сезона-2025/26.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» Махачкала — «Спартак». Присоединяйтесь!