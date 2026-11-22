Live
Сегодня, 07:30
«Динамо» Мх — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 15-го тура чемпионата России.
«Динамо» Мх — «Спартак»: потери
У махачкалинцев травмированы полузащитники Никита Воронин и Хуссем Мрезиг. У «Спартака» дисквалифицирован вратарь Александр Максименко, а по состоянию здоровья не сыграют полузащитники Игорь Дмитриев и Даниил Зорин.
«Динамо» Мх — «Спартак»: личные встречи
В истории российского футбола команды встречались восемь раз — по четыре раза в РПЛ и Кубке России. В чемпионате у «Спартака» и «Динамо» по одной победе при двух ничьих. В Кубке страны красно-белые дважды выиграли в основное время, а махачкалинцы победили по разу в основное время и в серии пенальти.
«Спартак»: форма в последних турах РПЛ
Команда Хуана Карлоса Карседо в семи последних турах проиграла лишь раз — в дерби ЦСКА (0:2). Спартаковцы победили «Ростов» (3:0), «Факел» (1:0), «Рубин» (4:0), «Локомотив» (4:0) и «Акрон» (2:1), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
«Динамо» Мх: форма в последних турах РПЛ
У махачкалинцев в семи минувших играх чемпионата лишь одна победа. Она была одержана в 14-м туре в гостях над «Балтикой» (1:0). Перед этим команда Вадима Евсеева проиграла «Ахмату» (2:3), ЦСКА (1:3), «Оренбургу» (0:4), «Зениту» (0:2) и «Ростову» (0:3), а также сыграла вничью с «Акроном» (1:1).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Мх — «Спартак»
Игру махачкалинского «Динамо» и «Спартака» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Динамо» Мх — «Спартак»
Матч команд Вадима Евсеева и Хуана Карлоса Карседо состоится в воскресенье, 22 ноября, в Каспийске на «Анжи Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.
В воскресенье, 22 ноября, «Спартак» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче 15-го тура премьер-лиги.
Осенью команды следуют противоположными курсами. У «Спартака» в семи последних турах пять побед при одной ничьей и одном поражении. Причем проигрыш пришелся на принципиальное дерби с ЦСКА (0:2).
У «Динамо» в семи последних играх чемпионата пять поражений при одной ничьей и одной победе. Болельщиков махачкалинцев обнадеживает, что выигрыш пришелся на последний 14-й тур — на выезде была обыграна крепкая «Балтика» (1:0).
В этом сезоне махачкалинцы и спартаковцы еще не играли. Последняя игра соперников прошла в Каспийске 17 мая 2026 года, когда в рамках РПЛ была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Потеря очков в этой игре лишила «Спартак» бронзовых медалей чемпионата сезона-2025/26.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» Махачкала — «Спартак». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3