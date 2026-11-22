Лещенко похвалил «Динамо» за матч с «Краснодаром»: «Эта ничья равноценна победе»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью бело-голубых в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Прекрасно оцениваю сегодня команду. Есть коллектив единомышленников. Все заряжены на результат, на футбол, у всех есть желание побеждать. Это очень ценное состояние. Эта ничья равноценна победе, потому что вдесятером играть тяжело. Тем не менее выстояли и даже были моменты, которые еще можно было реализовать. Думаю, у «Динамо» очень хорошие перспективы в этом сезоне. Даже не сомневаюсь», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.