«Динамо» — «Краснодар»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча 15-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром» завершился вничью — 1:1.

Встреча проходит в Москве.

На 12-й минуте счет открыл нападающий гостей Джон Кордоба. На 27-й минуте ответный гол забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев.

На 45-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко получил красную карточку, оставив хозяев в меньшинстве.