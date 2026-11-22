«Динамо» — «Краснодар»: Левников правильно удалил Осипенко. Но только с помощью ВАР

На 42-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» судья Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал фол Максима Осипенко и не удалил динамовца за лишение соперника явной возможности забить гол. Второй ассистент Андрей Веретешкин арбитру не помог.

Но в действия рефери вмешались ВАР Артур Федоров и АВАР Павел Шадыханов. Они провели проверку и предложили Левникову посмотреть повторы на мониторе у поля. И на 44-й минуте тот объявил: «После видеопросмотра игрок номер 55 наказывается за лишение очевидной возможности забить гол. Решение — красная карточка».

В итоге бригада верно оценила эпизод: Джон Кордоба в борьбе за мяч на мгновение опередил Осипенко и получил от того удар по ноге. Краснодарец мог в одиночку убежать к воротам, но соперник нарушил правила и не позволил ему этого сделать. Такой фол наказывается удалением.