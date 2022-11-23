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Сегодня, 19:20

Дмитрий Радченко заявил, что Кирилл Кравцов является лучшим молодым игроком 2022 года

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком года.

«Назвал бы лучшим игроком года Кирилла Кравцова. Он неожиданно хорошо вписался в игру «Сочи», хотя о нем раньше почти никто не знал. Видно, что Кирилл мощный игрок, неплохо действует в опорной зоне. Это открытие чемпионата», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Кравцов стал номинантом премии ДФЛ «Первая пятерка». В этом сезоне он провел 16 матчей за «Сочи», сделав один ассист.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-kravtsov-otkry-tie-chempionata-schitayu-on-luchshij-molodoj-igrok-goda/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Дмитрий Радченко
ФК Зенит
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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