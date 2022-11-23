Дмитрий Радченко заявил, что Кирилл Кравцов является лучшим молодым игроком 2022 года

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком года.

«Назвал бы лучшим игроком года Кирилла Кравцова. Он неожиданно хорошо вписался в игру «Сочи», хотя о нем раньше почти никто не знал. Видно, что Кирилл мощный игрок, неплохо действует в опорной зоне. Это открытие чемпионата», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Кравцов стал номинантом премии ДФЛ «Первая пятерка». В этом сезоне он провел 16 матчей за «Сочи», сделав один ассист.