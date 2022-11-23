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Кандидатуру Давидса предложили нескольким российским клубам, но пока никто не заинтересовался

Алина Савинова
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Агент Растом Симонс предлагал кандидатуру бывшего тренера «Локомотива» Фадлу Давидса нескольким российским клубам, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, пока ни один из российских клубов не выразил заинтересованности в услугах Давидса.

«Пока никто не ответил», — цитирует «РБ Спорт» слова агента.

10 ноября Симонс заявил, что 41-летний специалист хотел бы вернуться в хороший российский клуб, несмотря на предложение из «Марицбург Юнайтед».

Напомним, что Давидс был приглашен в «Локомотив» прежним главным тренером Йозефом Циннбауэром. Однако был уволен через две недели, вместе с тренерским штабом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fadlu-davidsa-predlozhili-rossijskim-klubam-nikto-ne-zainteresovalsya/

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Фадлу Давидс
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