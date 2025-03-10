Дмитрий Радченко: «А где в ситуации с Венделом был судья?»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации вокруг дисквалификации полузащитника сине-бело-голубых Вендела.
— Помню, в середине 1990-х я принимал участие в матче против расизма на «Сантьяго Бернабеу». Уже в те годы понимали, что с этим нужно бороться. Там были собраны лучшие игроки мира. Так получилось, что от России позвали меня. Тренером был Фабио Капелло. Уже тогда, помню, в том же чемпионате Испании видели эту проблему, в какой-то степени начали ее решать. Представьте, сколько лет назад это происходило. Но, к сожалению, у нас очень много только разговоров, хотя такая проблема есть. Она существует везде. Но в РПЛ ее не решают, как ее решали с тем же Винисиусом в Испании. Я в ходе карьеры выступал со многими темнокожими футболистами в разных командах. Сколько мы разговаривали — им очень обидны проявления расизма. Некоторые, наверное, теряют самообладание, нервы сдают, как, например, случилось в Воронеже с Венделом. ВАР увидел этот жест, но здесь нужно, конечно, разбираться.
Так что здесь должно пройти разбирательство. И, скорее всего, номер один в этой проблеме — арбитр. А куда смотрел делегат? Останови игру: пусть по стадиону объявят о недопустимости проявлений расовой нетерпимости. А если подобное продолжится, уведи команды с поля. Объясни, что матч не будет продолжен, если это повторится. Ну и все. Здесь в первую очередь ты арбитр встречи, основная фигура. Ты должен видеть не только то, что происходит на поле, но и то, что вне его, в том числе замечать, как провоцируют футболистов. Тем более если мы хотим бороться с этой проблемой. И тогда бы все закончилось.
У нас существует Fan ID. Не понимаю, зачем болельщикам «Факела» так провоцировать. Догадываюсь, что люди не знают регламента, но предупредите! По всему стадиону объявите. Так будет продолжаться — вашей команде просто поражение запишут 3:0 и все. И вы уйдете, не досмотрите матч до конца, не получите удовольствия плюс ко всему помешаете людям, которые действительно поддерживали свой клуб. К сожалению, культура боления у нас значительно хромает. Однозначно.
На мой взгляд, здесь КДК должен учесть все аспекты. Мы, к сожалению, опаздываем именно с европейским уровнем. На мой взгляд, нужно начинать с этого эпизода, который получил большой резонанс.
Я видел заявление «Факела», там тоже переживают за случившееся. Воронежский клуб должен выявить зачинщиков. Какие-то решения должны быть. Тем более у нас завели паспорт болельщика. Большой пласт работы.
С этого эпизода надо начинать. Думаю, в ближайшее время мы узнаем вердикт. Посмотрим, чем это закончится. Уверен, именно РФС совместно с клубами должен рассматривать и решать эту проблему, — сказал Радченко «СЭ».
Ранее в КДК РФС заявили «СЭ», что комитет пока не получал от «Зенита» никаких документов по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).
Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1