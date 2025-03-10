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Судейство

Дмитрий Радченко: «А где в ситуации с Венделом был судья?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Радченко и Фабио Капелло.
Фото Личный архив

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации вокруг дисквалификации полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

— Помню, в середине 1990-х я принимал участие в матче против расизма на «Сантьяго Бернабеу». Уже в те годы понимали, что с этим нужно бороться. Там были собраны лучшие игроки мира. Так получилось, что от России позвали меня. Тренером был Фабио Капелло. Уже тогда, помню, в том же чемпионате Испании видели эту проблему, в какой-то степени начали ее решать. Представьте, сколько лет назад это происходило. Но, к сожалению, у нас очень много только разговоров, хотя такая проблема есть. Она существует везде. Но в РПЛ ее не решают, как ее решали с тем же Винисиусом в Испании. Я в ходе карьеры выступал со многими темнокожими футболистами в разных командах. Сколько мы разговаривали — им очень обидны проявления расизма. Некоторые, наверное, теряют самообладание, нервы сдают, как, например, случилось в Воронеже с Венделом. ВАР увидел этот жест, но здесь нужно, конечно, разбираться.

Так что здесь должно пройти разбирательство. И, скорее всего, номер один в этой проблеме — арбитр. А куда смотрел делегат? Останови игру: пусть по стадиону объявят о недопустимости проявлений расовой нетерпимости. А если подобное продолжится, уведи команды с поля. Объясни, что матч не будет продолжен, если это повторится. Ну и все. Здесь в первую очередь ты арбитр встречи, основная фигура. Ты должен видеть не только то, что происходит на поле, но и то, что вне его, в том числе замечать, как провоцируют футболистов. Тем более если мы хотим бороться с этой проблемой. И тогда бы все закончилось.

У нас существует Fan ID. Не понимаю, зачем болельщикам «Факела» так провоцировать. Догадываюсь, что люди не знают регламента, но предупредите! По всему стадиону объявите. Так будет продолжаться — вашей команде просто поражение запишут 3:0 и все. И вы уйдете, не досмотрите матч до конца, не получите удовольствия плюс ко всему помешаете людям, которые действительно поддерживали свой клуб. К сожалению, культура боления у нас значительно хромает. Однозначно.

На мой взгляд, здесь КДК должен учесть все аспекты. Мы, к сожалению, опаздываем именно с европейским уровнем. На мой взгляд, нужно начинать с этого эпизода, который получил большой резонанс.

Я видел заявление «Факела», там тоже переживают за случившееся. Воронежский клуб должен выявить зачинщиков. Какие-то решения должны быть. Тем более у нас завели паспорт болельщика. Большой пласт работы.

С этого эпизода надо начинать. Думаю, в ближайшее время мы узнаем вердикт. Посмотрим, чем это закончится. Уверен, именно РФС совместно с клубами должен рассматривать и решать эту проблему, — сказал Радченко «СЭ».

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Ранее в КДК РФС заявили «СЭ», что комитет пока не получал от «Зенита» никаких документов по итогам матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».

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Дмитрий Радченко
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
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 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
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 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
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