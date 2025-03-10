Владелец «Акрона»: «Команда получила повышенные премиальные за победу над «Крыльями Советов»

Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о повышенных премиальных для команды после победы над «Крыльями Советов».

«Поздравили (Дзюбу) скромно, без каких-то особых отдельных премий и бонусов. Вся команда за победу получила повышенные премиальные», — сказал Морозов Odds.ru.

В воскресенье «Акрон» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0. На 9-й минуте встречи 36-летний Артем Дзюба забил гол, который стал для него 234-м в карьере. По этому показателю он обогнал экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола.

После 20 туров «Акрон» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.