Бывший руководитель селекционной службы «Спартака» вернулся в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Нариман Акавов, который в 2020 году был руководителем селекционного отдела «Спартака», стал шеф-скаутом «Динамо».

Это возвращение в клуб — Акавов с февраля 2021 по июнь 2023 года был главой селекционного отдела бело-голубых. Данную должность в «Динамо» с декабря занимает Михаил Крамер.

В турнирной таблице РПЛ-2024/25 «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков в 20 матчах. «Динамо» находится на четвертой строчке с 39 баллами.