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«Динамо» обыграло АЕЛ в товарищеском матче

20:55
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«Динамо» обыграло АЕЛ в товарищеском матче со счетом 1:0.

Единственный гол забил нападающий Даниил Лесовой. В следующем матче команда 3 июля сыграет с ЛАСКом из Австрии.

Товарищеский матч

«Динамо» — АЕЛ — 1:0 (0:0)

Гол: Лесовой, 76.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Кутицкий, 60. Моро, 30), Плиев (Ордец, 60), Сазонов, Паршивлюк (Лаксальт, 60), Захарян (Карандашов, 60), Галкин, Игбун (Грулев, 60), Гладышев (Тюкавин, 60), Нжи (Лесовой, 60).

2 июля.

Динамо — АЕЛ

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