Дмитрий Назаров: "Так, как пробил Джикия, не били ни Промес, ни Фернанду!"

Одним из самых неординарных болельщиков "Спартака" Дмитрий Назаров в интервью "СЭ" похвалил защитника красно-белых Георгия Джикию за гол со штраного в матче 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0).

– Как считаете, гол со штрафного Джикии стал ответом тем, кто считает, что после ухода Промеса и травмы Фернанду в "Спартаке" некому исполнять стандарты?

– Так, как пробил Джикия, не били ни Промес, ни Фернанду! Но помимо потрясающего исполнения самого удара, были еще маленькие хитрости со стороны "Спартака": немного отодвинут влево мяч, а затем сделан туда же неожиданный пас. Похоже, это сбило с толку динамовскую стенку, которая повела себя как-то странно. Но удар, конечно, был великолепен! Кстати, этими хитростями наполнен весь европейский футбол. Плохо, когда они направлены на разрушение и портят картину игры. А вот когда работают на созидание, то это прекрасно.

– Не ожидали, что в итоге штрафной пробьет Джикия?

– Почему не ожидал? Георгий и раньше этим занимался. Просто так блистательно он исполнил штрафной впервые. Я не бываю на тренировках и не знаю, как он бьет. Но то, что это не случайность – убежден. (Александр Львов)

Полная версия интервью Дмитрия Назарова - скоро в "СЭ"