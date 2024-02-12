Лоськов считает, что Баринову нужно остаться в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился мнением о будущем капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Баринов говорил, что хочет стать новым Лоськовым? Он капитан на поле и вне его доказывает, что он лидер. Я только поддерживаю его стремление. Зачем что-то еще искать, особенно в данной ситуации, учитывая, что сейчас в мире происходит? Он здесь начал свою футбольную карьеру, и думаю, что и продолжать ему надо здесь», — цитирует Лоськова пресс-служба «Локо».

Контракт 27-летнего Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. В этом сезоне хавбек провел за клуб 20 матчей и забил 1 гол.