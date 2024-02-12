Лоськов: «Дзюба, как никто уважителен ко мне. Всегда на «вы» обращается»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о взаимоотношениях с молодыми игроками.

Экс-капитан железнодорожников отметил, что у него налажен хороший контакт с футболистами.

«Как дела с теми, кто постарше? Дзюба, как никто уважителен. Он еще того поколения, когда старших уважали, всегда на «вы» обращается, так что многим у него нужно поучиться», — цитирует Лоськова пресс-служба «Локомотива».

Будучи футболистом, Лоськов выступал за железнодорожников с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. 13 мая 2017 года он провел прощальный матч за московский клуб.

В августе 2016 года Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива». С июня 2022 года он занимал должность заместителя руководителя программы развития молодежного футбола.

В октябре 2022 года присоединился к тренерскому штабу главной команды в качестве помощника главного тренера.