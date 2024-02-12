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12 февраля, 18:09

Лоськов: «Дзюба, как никто уважителен ко мне. Всегда на «вы» обращается»

Лоськов рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой
Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о взаимоотношениях с молодыми игроками.

Экс-капитан железнодорожников отметил, что у него налажен хороший контакт с футболистами.

«Как дела с теми, кто постарше? Дзюба, как никто уважителен. Он еще того поколения, когда старших уважали, всегда на «вы» обращается, так что многим у него нужно поучиться», — цитирует Лоськова пресс-служба «Локомотива».

Будучи футболистом, Лоськов выступал за железнодорожников с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. 13 мая 2017 года он провел прощальный матч за московский клуб.

В августе 2016 года Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива». С июня 2022 года он занимал должность заместителя руководителя программы развития молодежного футбола.

В октябре 2022 года присоединился к тренерскому штабу главной команды в качестве помощника главного тренера.

Источник: ФК
Артем Дзюба
Дмитрий Лоськов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
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