Еремякин заявил, что Вера остается игроком «Оренбурга»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что центральный полузащитник Лукас Вера остается игроком команды.

«В переговорах с «Локомотивом» по Лукасе Вере нет ничего нового. Аргентинец является игроком «Оренбурга», и его контракт действует еще полтора года. Вера — профессиональный человек, работает с командой и не бойкотирует тренировки из-за возможного перехода. Мы не допускаем, что такое может быть», — приводит слова Еремякина Sport24.

В текущем сезоне Вера провел 17 матчей за «Оренбург» в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.