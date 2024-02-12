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12 февраля, 18:39

Еремякин заявил, что Вера остается игроком «Оренбурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что центральный полузащитник Лукас Вера остается игроком команды.

«В переговорах с «Локомотивом» по Лукасе Вере нет ничего нового. Аргентинец является игроком «Оренбурга», и его контракт действует еще полтора года. Вера — профессиональный человек, работает с командой и не бойкотирует тренировки из-за возможного перехода. Мы не допускаем, что такое может быть», — приводит слова Еремякина Sport24.

В текущем сезоне Вера провел 17 матчей за «Оренбург» в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-620280-prezident-orenburga-ne-dopuskayem-chto-vera-mozhet-boykotirovat-trenirovki-iz-za-zhelaniya-pereyti-v-lokomotiv
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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