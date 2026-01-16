Майга об интересе «Локомотива»: «Там работает Галактионов, с которым мы хорошо знакомы»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Локомотива». Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний малиец вошел в шорт-лист «Локомотива» на замену полузащитника Дмитрия Баринова.

— В декабре была информация, что ты попал в шорт-лист «Локомотива».

— В «Локомотиве» работает Михаил Галактионов, с которым мы хорошо знакомы. Между нами очень хорошие человеческие отношения. Мне нравится этот тренер. Но я игрок «Пари НН» и думаю только об этой команде, — сказал Майга «СЭ».

30-летний Майга в этом сезоне провел за «Пари НН» 15 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.