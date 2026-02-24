Спортивный директор «Локомотива»: «На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт с Карпукасом»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Артема Карпукаса.

»Мы хотим продлить соглашение, работа идет. На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт. Другие клубы уже узнавали условия по Карпукасу. Без бумаг, но мы со всеми общаемся. Спрос на Артема есть — при этом наша сторона сразу же сообщала всем, что «Локомотив» не намерен расставаться с футболистом.

При продлении всегда есть сложности, потому что игроки, как правило, оценивают себя уже на другом уровне. Например, три года назад Карпукас подписывал контракт — прошло время, проведена работа по развитию игрока Михаилом Галактионовым. Сейчас Артем уже дорогой футболист», — сказал Ульянов «СЭ».

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ — 37 очков в 18 турах.