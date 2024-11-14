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Сегодня, 11:35

Дмитрий Комбаров заявил, что «Спартак» может стать чемпионом

Камила Абдурахманова
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о том, какие шансы есть у красно-белых в борьбе за титул чемпионов России.

— Впереди еще половина сезона. Так что будем ждать острой, разгоряченной концовки чемпионата и борьбы за чемпионство.

— Шансы на чемпионство у «Спартака» есть?

— Да, — сказал Комбаров «Евро-Футбол.Ру».

После первого круга РПЛ «Спартак» занимает 5-е место, набрав 28 очков. У лидирующего «Краснодара» 37 очков.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Комбаров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
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Химки – Краснодар
 - : -
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