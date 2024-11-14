Дмитрий Комбаров заявил, что «Спартак» может стать чемпионом

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о том, какие шансы есть у красно-белых в борьбе за титул чемпионов России.

— Впереди еще половина сезона. Так что будем ждать острой, разгоряченной концовки чемпионата и борьбы за чемпионство.

— Шансы на чемпионство у «Спартака» есть?

— Да, — сказал Комбаров «Евро-Футбол.Ру».

После первого круга РПЛ «Спартак» занимает 5-е место, набрав 28 очков. У лидирующего «Краснодара» 37 очков.