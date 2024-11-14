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Экс-арбитр ФИФА Сухина: «Надо убрать ВАР и вернуться к нормальному футболу»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина отреагировал на новость о том, что Международная федерация футбола может позволить тренерам оспаривать решения судей ВАР.

«Насколько это хорошее решение, мы поймем, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в медиалиге, когда команда использует так называемый «челлендж». Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело — тот же ВАР, совсем недавно его не было. Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдет на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент, чтобы понять, какие есть плюсы и минусы. А так, конечно, ВАР надо убрать и вернуться к нормальному футболу», — цитирует экс-арбитра Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что ФИФА хочет получить разрешение от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на продолжение тестирования системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS). Эта система впервые была применена в 2024 году на чемпионатах мира по футболу среди женщин до 20 лет и до 17 лет.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Станислав Сухина
ФИФА
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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