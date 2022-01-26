Дмитрий Комбаров: «Зачем нужен легионер, который сидит на лавке? «Спартак» не много потеряет от ухода Хендрикса»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника красно-белых Йоррита Хендрикса.

«Я думаю, что «Спартак» не много потеряет от ухода Хендрикса, ибо он получал мало игровой практики, — сказал Комбаров «СЭ». — В последнее время вообще не играл. На его позицию выходили русские ребята. Конкуренция в «Спартаке» сейчас хорошая. Хендрикс не проходил в состав. Зачем иностранец, который сидит на лавке? Мне кажется, он и сам этим недоволен. Лишний легионер? Возможно. Наверное, об этом лучше спросить самого Каттани. Видимо, они сделали то, что хотели».

Ранее, 25 января, агент игрока сообщил, что Хендрикс отправился на медосмотр в «Фейеноорд». Позднее с 26-летним полузащитником будет оформлен годичный контракт об аренде с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.