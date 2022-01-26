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«Не он первый, не он последний». Билялетдинов об уходе Хендрикса из «Спартака»

Динияр Билялетдинов считает, что Хендрикс не прижился в «Спартаке»
Микеле Антонов

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход Йоррита Хендрикса из стана красно-белых в аренду.

«Нет мнения насчет игры Хендрикса в «Спартаке» за этот год. Не он первый уходит из клуба, не он последний. Нет причин для того, чтобы удивляться. Значит, что-то не получилось в клубе. Никто в футболе не застрахован от такого. Кто-то приживается, кто-то нет. Определенные риски всегда есть», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее сообщалось, что 26-летний нидерландец будет отдан в аренду «Фейеноорду» на полтора года с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.

Динияр Билялетдинов
Йоррит Хендрикс
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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