«Не он первый, не он последний». Билялетдинов об уходе Хендрикса из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход Йоррита Хендрикса из стана красно-белых в аренду.

«Нет мнения насчет игры Хендрикса в «Спартаке» за этот год. Не он первый уходит из клуба, не он последний. Нет причин для того, чтобы удивляться. Значит, что-то не получилось в клубе. Никто в футболе не застрахован от такого. Кто-то приживается, кто-то нет. Определенные риски всегда есть», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее сообщалось, что 26-летний нидерландец будет отдан в аренду «Фейеноорду» на полтора года с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.