Агент Хендрикса о переходе в «Фейеноорд»: «Привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр»
Агент Хендрикса назвал переход в «Фейеноорд» привлекательной сделкой
Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал возможный переход игрока в «Фейеноорд».
«Привлекательная сделка, но нужно подписать бумаги и пройти медосмотр», — цитирует ван Куперена «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел в составе «Спартака» 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. Соглашение 26-летнего хавбека с российским клубом истекает в 2024 году.
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|19
|
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|
15
|Уфа
|18
|3
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
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|28.02
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|
Зенит – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
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|
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Артем Дзюба
Зенит
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Сочи
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|П
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Реми Кабелла
Краснодар
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Филипе Силва Малком
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Себастьян Шиманьски
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Спартак
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|2
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Спартак
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|1
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