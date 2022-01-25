Агент Хендрикса о переходе в «Фейеноорд»: «Привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал возможный переход игрока в «Фейеноорд».

«Привлекательная сделка, но нужно подписать бумаги и пройти медосмотр», — цитирует ван Куперена «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел в составе «Спартака» 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. Соглашение 26-летнего хавбека с российским клубом истекает в 2024 году.