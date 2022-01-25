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Агент Хендрикса о переходе в «Фейеноорд»: «Привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр»

Агент Хендрикса назвал переход в «Фейеноорд» привлекательной сделкой
Евгений Петров
Корреспондент

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, прокомментировал возможный переход игрока в «Фейеноорд».

«Привлекательная сделка, но нужно подписать бумаги и пройти медосмотр», — цитирует ван Куперена «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел в составе «Спартака» 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. Соглашение 26-летнего хавбека с российским клубом истекает в 2024 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-hendriksa-o-perehode-v-fejenoord-privlekatel-naya-sdelka-no-nuzhno-projti-medosmotr/
Йоррит Хендрикс
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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