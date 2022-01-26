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Хендрикс покинул расположение «Спартака», чтобы пройти медосмотр в «Фейеноорде»

Полузащитник «Спартака» Хендрикс пройдет медосмотр в «Фейеноорде»
Карен Саркисян
Корреспондент
Йоррит Хендрикс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс покинул расположение московского клуба, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Фейеноорд», сообщает NOS.nl.

По информации источника, 26-летний нидерландец будет отдан в аренду «Фейеноорду» на полтора года с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://nos.nl/artikel/2414537-feyenoord-huurt-oud-psv-er-hendrix-voor-anderhalf-seizoen
Йоррит Хендрикс
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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