Хендрикс покинул расположение «Спартака», чтобы пройти медосмотр в «Фейеноорде»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс покинул расположение московского клуба, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Фейеноорд», сообщает NOS.nl.

По информации источника, 26-летний нидерландец будет отдан в аренду «Фейеноорду» на полтора года с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 11 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.