Дмитрий Комбаров считает, что Классен может выстрелить в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход защитника австрийского «Тироля» Леона Классен в российский клуб.

«Слышал, что купили левого защитника. Не знаю, кто такой Леон Классен. В принципе, в 21 год он должен играть. На данной позиции нет конкуренции, нет замен. «Спартак» в первую очередь обезопасил себя на случай травм или карточек», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бывший игрок «Спартака» также поделился мнением о том, насколько целесообразна покупка Классена.

«Может быть, он выстрелит. Когда берут молодого игрока, рассчитывают на то, что человек будет прогрессировать, будет расти его трансферная стоимость. Главное, чтобы футболист был полезен команде. Никаких советов, как бывший крайний защитник не могу ему дать. Пусть тренер дает ему указания, а он их выполняет», — добавил Комбаров.

В сезоне-2021/22 21-летний Классен провел 20 матчей за «Тироль», на его счету 6 результативных передач.