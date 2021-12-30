Мостовой о переходе Классена в «Спартак»: «Если за него отдали копейки, то ничего страшного»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника «Тироля» Леона Классена в московский клуб.

«То, что Классен молодой — хорошо. То, что Леон не особо известный — плохо. Пока никто не знает, кто он, как он играет и плох ли он. Тем более если мы узнаем цену, может быть, всё перевернётся. У «Спартака» есть своя академия, «Спартак-2», и, может, стоило там посмотреть. Там и платить не надо. Если за Классена отдали копейки, то ничего страшного», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Сегодня, 30 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с 21-летним Классеном до конца июня 2025 года.