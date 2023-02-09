Дмитрий Хомуха: «Предложение от «Реала» поступает не каждый день. Ренана надо отпускать»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе центрального защитника петербургского клуба Роберта Ренана в мадридский «Реал».

«Нужно учитывать, что предложение от «Реала» поступает не каждый день. У Ренана не будет мотивации играть за «Зенит», если петербуржцы откажут испанской команде. Продажа игрока в мадридский «Реал» — это статусный трансфер. Ренана надо отпускать», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Ранее агент Ренана в интервью «СЭ» опроверг информацию об интересе «Реала» к футболисту.

Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.