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Дзюба прибудет в расположение московского «Локомотива» вечером 9 февраля

Алина Савинова
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Дзюба прибудет в расположение «Локомотива» вечером 9 февраля, сообщает Metaratings.ru.

На данный момент игроки московского клуба проводят отдых после второго сбора. Завтра с утра команда проведет тренировку и начнет свой третий сбор. На тренировке к ним присоединится новичок Артем Дзюба.

Также источник сообщает, что другой защитник Игорь Смольников присоединится к железнодорожникам утром 10 февраля.

8 февраля стало известно о том, что «Локомотив» подписал Дзюбу и Смольникова до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7, а защитник — под номером 8.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzyuba-pribudet-v-raspolozhenie-lokomotiva-vecherom-9-fevralya-a-zavtra-provedyot-pervuyu-trenirovku-226508/
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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