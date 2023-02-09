Дзюба прибудет в расположение московского «Локомотива» вечером 9 февраля

Дзюба прибудет в расположение «Локомотива» вечером 9 февраля, сообщает Metaratings.ru.

На данный момент игроки московского клуба проводят отдых после второго сбора. Завтра с утра команда проведет тренировку и начнет свой третий сбор. На тренировке к ним присоединится новичок Артем Дзюба.

Также источник сообщает, что другой защитник Игорь Смольников присоединится к железнодорожникам утром 10 февраля.

8 февраля стало известно о том, что «Локомотив» подписал Дзюбу и Смольникова до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7, а защитник — под номером 8.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.