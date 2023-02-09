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Дьяков: «Трансфер Дзюбы точно пойдет «Локомотиву» на пользу. 34 года для нападающего — это не закат»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Локомотив» сильно омолодился, подписали Пиянева, Глушенкова и стали еще моложе. Трансфер Дзюбы точно пойдет команде на пользу. 34 года для нападающего — это не закат, еще долго можно пылить. Тем более «Локомотив» сейчас не борется за чемпионство и даже за медали» , — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10637684-dyakov-prokommentiroval-perehod-dzyuby-v-lokomotiv.html
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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