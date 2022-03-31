Дмитрий Хомуха: «Если «Зенит» сохранит всех легионеров, команда станет чемпионом»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил шансы питерской команды на победу в чемпионате России.

«У петербуржцев хороший подбор футболистов. Команда, которая борется за чемпионский титул должна иметь преимущество над таким соперником, как «Сочи». Скорее всего «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство. У сине-бело-голубых легионеры определяют игру команды. Если клуб сохранит их до конца сезона, то «Зенит» выиграет четвертый титул подряд.

Если говорить о том, как сейчас играет команда с легионерами, можно обойтись без Дзюбы, а если иностранцы покинут «Зенит», то Артем будет необходим", — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

После 22 туров «Зенит» возглавлят турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя «Динамо» составляет 5 очков. Команда 3 апреля сыграет с «Сочи» на стадионе «Фишт». Игра начнется в 19:00 мск.