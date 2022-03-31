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Сегодня, 19:35

Дмитрий Хомуха: «Если «Зенит» сохранит всех легионеров, команда станет чемпионом»

Дмитрий Хомуха оценил шансы «Зенита» на победу в чемпионате России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил шансы питерской команды на победу в чемпионате России.

«У петербуржцев хороший подбор футболистов. Команда, которая борется за чемпионский титул должна иметь преимущество над таким соперником, как «Сочи». Скорее всего «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство. У сине-бело-голубых легионеры определяют игру команды. Если клуб сохранит их до конца сезона, то «Зенит» выиграет четвертый титул подряд.

Если говорить о том, как сейчас играет команда с легионерами, можно обойтись без Дзюбы, а если иностранцы покинут «Зенит», то Артем будет необходим", — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

После 22 туров «Зенит» возглавлят турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя «Динамо» составляет 5 очков. Команда 3 апреля сыграет с «Сочи» на стадионе «Фишт». Игра начнется в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-esli-zenit-sohranit-vseh-legionerov-komanda-stanet-chempionom/
Дмитрий Хомуха
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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