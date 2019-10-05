Дмитрий Хохлов: «Поражение от «Оренбурга» закономерно»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признал закономерность поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

— Поражение закономерно, — сказал Хохлов в эфире «Матч премьер». — Мы выходили с одним планом на игру, но удаление все карты спутало. Выиграть вдесятером было нереально. Старались, но Оренбург очень грамотно начал вести игру.

В перерыве говорил ребятам, что нужно терпеть, но не получилось. Не могу сказать, что случилось с Жоаузинью. Должно состояться медобследование, после чего — заключение.