Гунько: «Надеюсь, что «Спартак» преподнесет сюрприз и станет чемпионом в год столетия «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство.

«Думаю, что сейчас есть возможность конкурировать корпорациями. «ЛУКОЙЛ» выделил в это трансферное окно большие деньги. Это не означает, что команда может заиграть лучше. Это значит то, что клуб может приобретать сильных футболистов за большие деньги. Но перед Станковичем будет стоять важнейшая задача — управление и распределение ролей внутри команды для достижения максимального результата. Я вижу, что «Спартак» ввязался в гонку с «Зенитом». Думаю, что на первый план выйдут менеджерские способности тренеров. Надеюсь, что «Спартак преподнесет сюрприз и станет чемпионом в год столетия «Зенита», — сказал Гунько «СЭ».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. На 3-й строчке расположился «Спартак» с 37 очками.