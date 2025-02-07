Transfermarkt: Ливай Гарсия стал самой дорогой покупкой в истории «Спартака»

Новичок «Спартака» Ливай Гарсия стал самым дорогим трансфером в истории «Спартака», по версии портала Transfermarkt.

По данным источника, красно-белые заплатили АЕКу за 27-летнего тринидадца 18,7 миллиона евро. Ранее самым дорогим трансфером москвичей был хавбек Гус Тил, перешедший из АЗ (18 миллионов евро). Замыкает тройку Эсекьель Барко (из «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро).

Далее идут Манфред Угальде («Твенте», 13 миллионов), Фернандо («Сампдория», 12,5), Эйден Макгиди («Селтик», 12), Алекс Крал («Славия», 12), Педро Роша («Гремио», 12).

Гарсия играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Вместе с АЕКом форвард стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне-2022/23.